Red Flames treffen met Zweden olympisch vicekampioen en nummer twee op FIFA-ranking

LEES OOK. Bilzerse Red Flame Julie Biesmans na historische kwartfinale: “Dit maakt mij emotioneel”

De Scandinaviërs beëindigden hun poule als nummer 1 met 7 op 9. Ze openden met een 1-1 gelijkspel tegen uittredend Europees kampioen Nederland en wonnen daarna van Zwitserland (2-1) en Portugal (5-0). Dankzij een beter doelpuntensaldo (+6 tegen +4) wonnen ze de groep voor Oranje.

Zweden neemt voor de elfde keer deel aan het Europees kampioenschap. De “Blagult” (de blauwgelen) wonnen in 1984 de allereerste editie en werden drie keer runner-up, in 1987, 1995 en 2001. Op het vorige EK in 2017 in Nederland, waar de Red Flames debuteerden, werd Zweden in de kwartfinale gewipt door het gastland.

© BELGA

Op dit EK in Engeland is Zweden als nummer twee op de FIFA-ranking het hoogst geplaatste Europese land. Ter vergelijking, België staat negentiende. Tijdens de twee laatste grote toernooien haalden de Zweedse vrouwen telkens het podium. Op het WK van 2019 in Frankrijk werden ze derde, twee jaar later eindigden ze tijdens de Olympische Spelen in Japan met zilver. In de finale was Canada na strafschoppen de betere.

Kapitein van het Zweedse team is Caroline Seger. Zij is met 232 caps recordinternational en is bezig aan haar vijfde EK. De 37-jarige middenvelder van FC Rosengard is samen met doelvrouw Hedvig Lindahl (39) de meest ervaren speelster in de selectie. Die wordt sinds 2017 geleid door de 62-jarige Peter Gerhardsson. De Zweed was eerder jarenlang trainer van BK Häcken in het mannenvoetbal waarmee hij in 2016 de Zweedse beker won.

België en Zweden stonden al vier keer tegenover elkaar en telkens trokken de Scandinaviërs aan het langste eind. De laatste twee ontmoetingen dateren wel al van 2009, in de voorronde van het WK 2011. Bij de Belgen was Anne Noë toen trainer van de Flames. Twee jaar later werd ze opgevolgd door huidig bondscoach Ives Serneels.

De kwartfinale tussen België en Zweden wordt vrijdagavond (21 uur) gespeeld in Leigh. Het Leigh Sports Village Stadium biedt plaats aan 12.000 toeschouwers. De Zweedse vrouwen speelden er hun laatste groepswedstrijd tegen Portugal.

© BELGA

LEES OOK. REACTIES. Red Flames na historische kwartfinale: “Champagne? Onze recovery shakes staan al klaar”