Extra douches en ijsjes voor de dieren in Pairi Daiza

Niet alleen voor ons is het extreem warm. Ook voor veel dieren in Pairi Daiza is het zweten. Daarom nemen de dierenverzorgers heel wat maatregelen zodat de dieren toch voldoende kunnen afkoelen en dat levert ook nog eens leuke foto’s op.

Een Orang-oetang of een gorilla met een ijsje. Het is een beeld dat je niet elke dag te zien krijgt. Maar door de extreme temperaturen moeten de verzorgers in het dierenpark Pairi Daiza ingrijpen. Heel wat dieren krijgen daarom aangepast koele snacks en ijsjes. De vogels en de grote en kleine zoogdieren krijgen ook meer douches aangeboden en ook de met water en ijs gevulde groenten en fruit zijn een schot in de roos, laat het park weten.

Voor anderen zijn de verblijven sowieso al aangepast aan warmere temperaturen. Zo beschikken de vijf reuzenpanda’s over geklimatiseerde grotten en hebben de vier ijsberen ook constant toegang tot gekoelde bassins en een ijsgrot.

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

En voor de zes walrussen gaat de temperatuur van de twee bassins niet hoger dan 14 graden Celsius en voor de drie soorten pinguïns wordt de watertemperatuur op 4 graden gehouden. Zo komen de temperaturen overeen met de fysiologische behoeften van de soorten.

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

© ©Pairi Daiza/Benoit Bouchez

