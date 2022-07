“De zomer van 1976 was warmer dan nu”, klopt dat?

Tijdens hittegolven en dagen waarop het kwik de hoogte in gaat, wordt er vaak verwezen naar de zomer van 1976. Die wordt dikwijls aanzien als ‘een legendarisch warme zomer’. Velen kloppen zich dan ook op de borst dat ze die toen overleefd hebben en dat het nu, in vergelijking met toen, allemaal niet zo erg is. Maar klopt dat wel?

“We horen dat vaak. De zomer van 1976 wordt in zijn geheel door veel mensen ervaren als een erg ‘zomerse’ zomer in de Benelux”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. Maar die uitspraak heeft toch de nodige nuance nodig, zo blijkt.

Ter illustratie deelde NoodweerBenelux op Twitter twee kaartjes. Eentje met de temperatuur van juni 1976 en eentje van juni 2022. Op dat van 1976 is te zien hoe West-Europa rood en oranje kleurt, terwijl grote delen van Afrika bijvoorbeeld blauw kleuren. Dat wil niet zeggen dat het toen in Afrika koeler was dan bij ons, legt Roose uit. De kaartjes moeten op een andere manier gelezen worden.

Op de kaartjes wordt de gemiddelde temperatuur voor juni afgezet tegen een meetreeks van 1951 tot 1980. “Het feit dat Afrika blauw kleurt, betekent dat het in juni 1976 koeler was in die regio dan gemiddeld in die dertigjarige periode. Het kaartje toont de afwijking van de temperatuur in 1976 tegenover de meetreeks van 1951 tot 1980”, zegt hij. “West-Europa kleurt rood, dus juni 1976 was daar warmer dan gemiddeld in die dertigjarige periode.”

Bovenaan het kaartje staat nog een belangrijk detail. Rechtsboven staat -0,15. “Dat is de mondiale afwijking van de temperatuur in 1976 in vergelijking met die dertigjarige meetreeks. Tegenover die meetreeks was het in juni 1976 mondiaal dus eigenlijk koeler.”

Als we dan kijken naar het kaartje van juni 2022 zie je weinig blauwe vlakken. Ook zie je daar rechtsbovenaan geen negatieve afwijking van de temperatuur in 2022 tegenover de meetreeks van 1951 tot 1980. “Eigenlijk zien we nu dus een globale opwarming van de wereld. Het is daarom belangrijk om die zomer van 1976 in een breder plaatje te zetten.”

Roose geeft wel toe dat dit enkel de gegevens voor juni zijn. Voor juli en augustus zijn die er nog niet. Het is dus nog afwachten hoe de rest van de zomer 2022 zal verlopen.

(sgg)