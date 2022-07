Van ‘Game of Thrones’ naar de ‘The Hunger Games’: Peter Dinklage in prequel op actiefilms

In Game of Thrones speelde hij acht seizoenen lang Tyrion Lannister, een prestatie die hem vier Emmy’s en een Golden Globe opleverde. Nu is Peter Dinklage (53) toegevoegd aan de cast van The Ballad Of Songbirds & Snakes, een prequel op de populaire filmreeks The Hunger Games. De film zoomt in op de jonge jaren van Coriolanus Snow, de president die in de films met Jennifer Lawrence gespeeld werd door Donald Sutherland. Dinklage kruipt in de rol van een rector die een grote invloed heeft op Snow. Francis Lawrence, die eerder ook al delen twee tot en met vier uit de franchise regisseerde, neemt opnieuw plaats in de regiestoel. De film wordt in november 2023 in de zalen verwacht. (nco)

