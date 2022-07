RECEPT. De cocktail voor Hanne Troonbeeckx volgens onze mixologist? Een zacht-zoete ‘Watching the Trone’

Tussen de winkels op de Havermarkt in Hasselt vind je Horse’s Tale, een cocktailbar met een charmante binnenkoer. Op de kaart van barman en zaakvoerder Thomas Colla vind je geen klassiekers, maar creatieve creaties zoals de ‘Punch me Gently’ of de ‘Irishman in Kentucky’. Speciaal voor kersverse bruid Hanne brouwt de mixologist het al even originele drankje ‘Watching The Trone’.

“Omdat Hanne aangaf dat ze van bubbels houdt, maakte ik een cocktail op basis van prosecco. Een van de woorden waarmee ze zichzelf omschrijft is muditā, een boeddhistische term die slaat op liefdevolle vriendelijkheid. Ik heb dat woord in de cocktail verwerkt door te kiezen voor Aziatische ingrediënten zoals home asian peach-raspberry cordial. Ik voeg ten slotte ook eiwit toe om het drankje schuimiger te maken, met een zachte textuur. Hanne geeft immers zelf aan dat ze een zacht karakter heeft.”

Speciaal voor kersverse bruid Hanne brouwt de mixologist het al even originele drankje ‘Watching The Trone’. — © Boumediene Belbachir

Ingrediënten van een ‘Watching the Trone’

4 cl Mirabeau Gin de Provence;

4 cl homemade asian peach-raspberry cordial;

1 cl vlierbloesemlikeur

0,5 cl (huisgemaakte) vanillesiroop

1,5 cl limoensap

1,5 cl eiwit

Prosecco top-up

Zo ga je te werk:

Leg op voorhand een retro-Martini coupe (of een ander fancy glas) in de vriezer.

Gooi alle ingrediënten in een shaker met ijs, behalve de prosecco. Shake acht seconden, verwijder het ijs en shake opnieuw een vijftal seconden voor een goede emulsie.

Haal de coupe uit de diepvries. Giet de inhoud van de shaker door een zeefje in het glas. Werk het drankje af met een scheutje prosecco en enkele frambozen op een prikkertje. Santé!

Vraag naar een Watching the Trone in Horse’s Tale op de Havermarkt 23 in Hasselt.

https://www.horsestale.be/