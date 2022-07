Twee gemelde coronagevallen in de Tour zitten bij AG2R-Citroën, ook Walscheid test positief en Kämna geveld door verkoudheid

De Tour start dinsdag met drie renners minder: Aurélien Paret Peintre et Mikaël Chérel (allebei AG2R-Citroën) testten allebei positief op corona, Lennard Kämna is geveld door een verkoudheid. Zo is het team van de Fransen gehalveerd nadat ze eerder ook al Oliver Naesen en Ben O’Connor kwijtraakten. Peintre en Chérel waren allebei asymptomatisch, maar “hadden een virale lading die hen niet toestond de Tour de France nog verder te zetten” volgens hun team.

Vanochtend dook nog een derde coronageval op: Max Walscheid van Cofidis. De Duitser kreeg de voorbije nacht koorts en bij een test werd wat gevreesd werd ook meteen bevestigd.

Bora-Hansgrohe liet dan weer weten dat Lennard Kämna niet meer van start gaat in de Tour de France. De Duitse renner kampt volgens het team met “een hardnekkige verkoudheid, die enkele dagen geleden begon en niet gebeterd was na de rustdag”. Om een coronabesmetting zou het echter niet gaan voor Kämna, want Bora-Hansgrohe liet in één adem ook weten dat alle bij hen uitgevoerde tests negatief terugkwamen.