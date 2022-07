Federale regering stelt pensioenhervorming voor: “Gepensioneerde kan dertiende maand opbouwen”

Omdat Frank Vandenbroucke (Vooruit) later op de dag nog andere politieke verplichtingen had, kwam de minister van Volksgezondheid dinsdagvoormiddag ietwat verrassend als eerste aan het woord op de persconferentie over het pensioenakkoord. Vandenbroucke gaf uitleg over nieuwe maatregelen om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Hij had het onder meer over een belastingvoordeel voor mensen die nog na hun pensioen willen bijspringen in de zorg.

Erna was premier Alexander De Croo (Open Vld) aan de beurt, om het echt te hebben over het in de nacht van maandag op dinsdag bereikte pensioenakkoord. “We hadden één doelstelling: werken meer laten lonen. Ook in de pensioenen”, zo luidde het. “Wie meer werkt, gaat meer overhouden.”

Het pensioenakkoord omvat drie grote beslissingen, aldus de premier. Ten eerste: het opleggen van een effectieve werkvoorwaarde van twintig jaar om toegang te krijgen tot het minimumpensioen. “In het begin van de legislatuur heeft deze regering het minimumpensioen opgetrokken tot 1.500 euro, maar daar moet natuurlijk iets tegenover staan”, zo verklaarde De Croo. “Dat is nieuw in ons land, maar eigenlijk is dat normaal. Pensioenen zijn een sociaal contract en daarvoor is het logisch dat je bijdraagt. Natuurlijk zijn er een aantal uitzonderingen, zoals voor personen met een handicap, voor mensen die aan palliatieve zorg doen en voor vrouwen die moederschaps- en/of borstvoedingsverlof kiezen.”

Dertiende maand aan pensioen

Ten tweede is er ook de terugkeer van de pensioenbonus. “Wie kiest om te blijven werken, wordt daarvoor beloond”, aldus De Croo. “Door langer werken, kan je een hoger pensioen opbouwen en die verhoging zal ook voelbaar zijn. Hoeveel de pensioenbonus precies zal bedragen, moet het Planbureau nu becijferen, maar wie één jaar langer werkt, moet toch tussen de 300 en de 500 euro netto meer overhouden. Wie drie jaar langer werkt, bouwt zo eigenlijk een soort van dertiende maand aan pensioen op. Een attractief perspectief voor velen.”

Ten derde was er ook nog het genderluik. “Een beslissing die vooral in het voordeel van vrouwen is”, aldus De Croo. “Wie voor de invoering van het systeem van het tijdskrediet in 2001 ervoor koos om minder te gaan werken om te zorgen voor het gezin - voornamelijk vrouwen - werd wat benadeeld. Met deze beslissing zorgen we nu voor een correctie.”

Na de premier was het de beurt aan minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS). Zij verklaarde “verheugd” te zijn met het bereikte akkoord. “Voor wie zich afvraagt wat deze regering al gedaan heeft, de gepensioneerden zullen het wel weten”, verklaarde ze. “Eerder trokken we al het minimumpensioen op tot 1.500 euro, nu herintroduceren we ook de pensioenbonus. Voor elke dag die je extra werkt, krijg je meer pensioen. En dat op vrijwillige basis. Zo kan een gepensioneerde ook een dertiende maand bekomen, heel positief allemaal.”

Lalieux verklaarde er nog bij dat de hervorming effectief ingaan vanaf 2024, tot dan is er nog sprake van een overgangsperiode. Maar wie in 2024 55 jaar is en op dat moment al 5.000 dagen gewerkt heeft, zal recht hebben op een minimumpensioen.” (mtm)