Zo voorkom je dat je meteen na het douchen weer gaat zweten

Het mag misschien verleidelijk zijn, maar kruip na het sporten niet meteen onder de douche, aldus een expert in tijdschrift Flair. Wacht eventjes, ongeveer een halfuurtje, zodat je lichaam de tijd heeft om af te koelen. Dan is je huid weer helemaal droog, want ook dat speelt een rol.

Met je droge huid ga je onder de douche staan en dat doe je uiteraard in meer gematigde watertemperaturen: vermijd extremen en blijf weg van ijskoud en bloedheet. Doe je dat toch, dan worden de warmtesignalen in je lichaam verstoord. Heel warm water maakt je lichaam warmer, koud water laat je dan weer denken dat het koud is waardoor het is alsof je niet moet afkoelen. Een douche met lauw water is dus ideaal.

Kamerjas

Klaar met je te wassen? Zet dan tegen het einde van je douche de temperatuur geleidelijk lager. Hierdoor help je je lichaam af te koelen. Maar ook hier: zoek de extremen niet op. Het helpt als je elke tien seconden het water een klein beetje kouder zet.

En eenmaal uit het water overdrijf je best niet met je handdoek. Hoe harder je jezelf gaat afdrogen, hoe meer wrijving je veroorzaakt. Dat zorgt dan weer voor warmte. Beter is om je huid droog te deppen of een tijdje rond te lopen in je kamerjas.