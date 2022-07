Witte pittoreske huisjes en een coupe soleil: in Eijsden is het vakantiegevoel nooit ver weg

Eijsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, is het eerste Maasdorp waar de Maas Nederland binnenkomt. — © Kizzy van Horne

Eijsden, net over de grens in Nederlands-Limburg, is het eerste Maasdorp waar de rivier Nederland binnenkomt. Een pittoresk dorpje waar het aangenaam wandelen is en je de vakantiesfeer kan opsnuiven. De prachtige uitzichten over de Maas krijg je er zo bij.

Ten zuiden van Maastricht, tegen de grens met Voeren, ligt het dorpje Eijsden. Voor wie houdt van gezellige plekjes en fraaie uitzichten, is het zeker een bezoek waard. De kern van het dorp is sinds 1971 beschermd als dorpsgezicht. Later werden ook het kasteel, het bijbehorende park en de landerijen in Laag Caestert rondom het kasteel toegevoegd.

Het imposante kasteel is eigendom van de familie van de Belgische graaf Marcel de Liedekerke — © Kizzy van Horne

Het imposante kasteel, opgetrokken in Maaslandse renaissancestijl, is eigendom van de familie van de Belgische graaf Marcel de Liedekerke. Het kasteel en de omliggende gebouwen zijn bewoond en kunnen niet bezocht worden, maar je kan wel een wandeling maken over de binnenplaats en door de mooie tuin. Voor wie houdt van homemade wacht er op de binnenplaats een fijne verrassing. Eén van de bewoners van het Koetshuis stelt er haar zelfgemaakte confituur, maar ook andere lekkernijen zoals honingwafels, kruiden en plantenstekjes te koop aan eerlijke passanten die geld kunnen achterlaten.

Eén van de bewoners van het Koetshuis stelt lekkernijen en plantenstekjes te koop aan eerlijke passanten die geld kunnen achterlaten. — © Kizzy van Horne

Karakter

Vanaf het kasteel wandel je de Diepstraat in, wat ook wel het onofficiële centrum van Eijsden genoemd wordt. Deze karakteristieke straat geplaveid met maaskeien leidt naar beneden, naar de Maas. Hier kan je, in de schaduw van de lindebomen, heel wat knappe woningen uit de 17de, 18de en 19de eeuw bewonderen. De witgeschilderde oude huizen met luikjes voor de ramen doen denken aan een Frans dorp. Hetzelfde geldt voor de zijstraat, de Kerkstraat, waar je naast mooie oude woningen ook een paar winkels, een bakker en slager - beide met het predicaat ‘hofleverancier’ - hebt. Het is een zonovergoten ochtend en het vakantiegevoel is dan ook niet veraf.

Vanaf het kasteel wandel je de Diepstraat in, wat ook wel het onofficiële centrum van Eijsden genoemd wordt. — © Kizzy van Horne

De Diepstraat is de weg waar je gezellig een terrasje kan doen en de typische Eijsdense sfeer kan opsnuiven. Of je wandelt door naar de Maas en geniet er op het terras van Aon ’t Bat van het uitzicht over de rivier. Het is de plek waar je véél toeristen vindt, zeggen de Eijsdenaars ons. De naam van de straat en het eetcafé Bat verwijzen naar het Franse woord ‘batte’, wat kademuur betekent. België, meer bepaald het Waalse Visé, is dan ook niet ver af. Je kan er het voet- en fietsveer Cramignon pakken. En zo sta je in een oversteek van amper twee minuten in Ternaaien en ben je in geen tijd in de Voerstreek. Dat maakt Eijsden en omstreken ideaal voor fietsers en wandelaars die gretig gebruikmaken van het veerpont.

Eijsden gezien vanuit het Waalse Visé. — © Kizzy van Horne

Mooi wandelen

Blijf je liever in Eijsden zelf? Ook hier kom je als fervent wandelaar en als natuurliefhebber, zeker aan je trekken. Aan eetcafé Aon ’t Bat wandelen we via een wildhek het natuurgebied Eijsder Beemden in. De grindwinning aan de oevers van de Maas maakte er plaats voor plassen waar eenden zwemmen en watervogels nestelen. Je kan er zelfs een kudde koninkspaarden en Galloway-runderen, die er voor de begrazing zorgen, tegenkomen.

Het veerpont in Eijsden. — © Kizzy van Horne

Na een mooie wandeling trekken we opnieuw het dorp in. Voor urenlang shopplezier moet je niet in Eijsden zijn, al ligt er in de Breusterstraat wel een klein winkelcentrum met een plantenwinkel, een woonwinkeltje en enkele leuke boetieks. Wat verder in de straat ligt het Ursulinnenconvent. Vroeger een Ursulinenklooster en internaat, vandaag het Familiemuseum waar je kan kennismaken met de geschiedenis van de mens in familieverband. Verscholen in de kelder liggen ambachtelijke bierbrouwerij Breuster Brouwers en kaasmakerij Stassen. In het gebouw is ook een museumwinkeltje met allerlei leuks en lekkers uit eigen streek, net als het toeristisch infokantoor waar je terecht kan voor meer info over de streek.

Een dagje Eijsden is niet compleet zonder een bezoek aan ambachtelijk ijssalon Angelati. Daar sluiten we de dag af met - op aanraden van de verkoopster - een coupe soleil. Op de terugweg naar huis houden we nog halt in het zuidelijkst gelegen kerkdorp Mesch, wat bij Eijsden hoort en beklimmen we de negen meter hoge uitkijktoren met weids panorama over de regio, én de dreigende onweerswolken. We reppen ons snel terug naar beneden voor we nat worden na een zonnige vakantiedag in Eijsden.

Een dagje Eijsden is niet compleet zonder een bezoek aan ambachtelijk ijssalon Angelati. — © Kizzy van Horne

Vijf adressen

Eetcafé Aon ’t Bat

Eetcafé aan de Maas met een uitgebreide kaart van tapas, lunch tot diner. Blikvanger is het terras met verbluffend uitzicht over de Maas.

www.aontbat.nl

Het terras van Aon ’t Bat is de plek waar je véél toeristen vindt, zeggen de Eijsdenaars ons. — © Kizzy van Horne

Brasserie La Meuse

Gelegen in de mooie Diepstraat in een pand uit 1774 met gezellig terras. Ga voor het menu Saisonnier of kies à la carte uit een zeer divers aanbod.

www.brasserielameuse.nl

© Kizzy van Horne

Restaurant Vanille

Mag het wat gastronomischer, dan moet je bij Restaurant Vanille zijn. Je geniet er van verfijnde gerechten uit de Frans-mediterrane keuken.

www.restaurantvanille.be

Angelati

Lekker ambachtelijk schepijs uit de ijstoog, unieke ijscoupes, pralines of een snelle lunch: het aanbod bij Angelati is groot. Een must visit volgens de Eijsdenaren.

www.angelati.be

© Kizzy van Horne

B&B VerdeSud

Een gezellige B&B in hartje Eijsden. De B&B krijgt goede recensies omwille van de locatie, de ruime en propere kamers en het uitgebreid ontbijt.

www.verdesud.nl

De Limburg connectie

In het verleden kwamen zowel bezoekers als post op de verkeerde bestemming aan. Eijsden en Eisden lijken zowel in spelling als klank veel op elkaar, maar toch hebben ze historisch niks met elkaar te maken. De etymologie van beide plaatsnamen is heel verschillend. Eisden (België) wordt in de 13de eeuw vermeld als ‘Eskede’, waarbij verondersteld wordt dat het komt van ‘esk’, gemeenschappelijk bouwland of van ee en skede, water en scheiding. Eijsden (Nederland) staat dan weer vermeld als ‘Aspre’, of ‘haspere’ wat espenbos betekent. Al hebben de twee als grensdorpjes wel goede banden met de buren over de grens. Zo verbleven er veel kostschoolmeisjes uit België in het Ursulinenconvent, het Joodse kerkhof in Eijsden is de laatste rustplaats voor Belgische Joden en werkten heel wat Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het stucwerk aan de Eijsdense huizen.