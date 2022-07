50 jaar getrouwd: Jef Loos en Annie Timmers in Beringen

Beringen

Jef Loos (72) en Annie Timmers (70) hebben elkaar vijftig jaar geleden het jawoord gegeven. Het gouden paar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. Ze leerden elkaar destijds kennen op het feest ter gelegenheid van de eremis van een nonkel van Annie. Jef was er garçon. Hun blikken kruisten elkaar en onmiddellijk sloegen de vonken over. Jef was mijnwerker in Zolder. Annie werkte als stikster bij Tweka en als huishoudhulp. De jubilarissen proberen elke dag te wandelen.