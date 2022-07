Belastingvoordeel voor gepensioneerden die willen helpen in de zorg

In het zog van het pensioenakkoord heeft de federale regering ook maatregelen beslist om het gebrek aan arbeidskrachten in de zorgsector op korte termijn aan te pakken. Zo komt er een belastingvoordeel voor gepensioneerden die een handje komen toesteken, zo meldde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dinsdag tijdens de persconferentie over het pensioenakkoord.

Zo wil de regering dat mensen in vervroegd pensioen onbeperkt kunnen bijverdienen wanneer ze helpen in de zorgsector, wat nu niet het geval is. Daarnaast zouden gepensioneerden ook van een “aantrekkelijk belastingsysteem” kunnen profiteren. Concreet zouden ze het komende half jaar geen persoonlijke sociale bijdrage moeten betalen. Ze zullen apart op die inkomsten belast worden, maar aan een verlaagd tarief van 33 procent. Ook zullen de belastingen op het pensioen niet stijgen.

“We geven een belastingvoordeel voor mensen die gepensioneerd zijn en een handje gaan toesteken. Dat kan ook een hele kleine job zijn, dat kan voor een paar uurtjes zijn”, zo legde Vandenbroucke uit. Ook mensen die sinds drie maanden werkloos zijn, worden aangemoedigd in de zorg te helpen. Ze zullen tijdelijk een kwart van hun uitkering behouden als ze minstens een maand helpen. “Dit is geen wonderplan, maar het is om een aantal dringende noden in de ziekenhuizen, woonzorgcentra, huisartsenpraktijken en thuisverpleging op te lossen”, besluit de minister.