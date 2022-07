Scheidsrechter Nicolas Laforge is door het Referee Department aangesteld om de wedstrijd tussen Club Brugge en KRC Genk (zondag om 13.30u) in goede banen te leiden. Laforge wordt bijgestaan door lijnrechters Laurent Conotte en Vito Di Vincenzo. Ken Vermeiren is vierde ref, Jan Boterberg is de man in het busje.