Redders reanimeren kind (3) in zwembad Netepark in Herentals: “Erger voorkomen door hun snelle handelen”

Een oplettende bezoeker van het Herentalse zwembad Netepark ontdekte maandag rond 18u dat een klein meisje in moeilijkheden verkeerde. De redders hebben het kind ter plaatse gereanimeerd. Het is intussen buiten levensgevaar.

Het was maandag door de tropische temperaturen behoorlijk druk in het recreatiedomein Netepark, waar de verschillende zwembaden voor verkoeling zorgen. Een bezoeker van het grote recreatiebad binnen merkte maandag rond 18u een meisje op dat bewegingsloos in het water lag. De bezoeker heeft haar prompt uit het water opgevist, waarna de redders het kind overnamen.

“Onze redders hebben meteen adequaat gehandeld en het kind gereanimeerd”, zegt de Herentalse burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Dat is hen gelukt, waarna de hulpdiensten het kind naar het ziekenhuis hebben overgebracht. Gelukkig kregen we later op de avond het nieuws vanuit het ziekenhuis dat het kind niet langer in levensgevaar is en weer bij bewustzijn is. Die gunstige evolutie is een mooie opsteker en een dikke pluim voor de alerte bezoeker en voor onze redders. Door hun snelle handelen is gelukkig erger voorkomen kunnen worden.”

Baden tijdelijk dicht

Door het incident bleven de zwembaden maandagavond even volledig gesloten, om de redders en hulpdiensten ongestoord hun werk te kunnen doen. Later op de avond ging het badencomplex gedeeltelijk weer open. “De redders die bij de actie waren betrokken, waren erg onder de indruk en niet in staat om hun taak de uren nadien voort te zetten. Zoiets heeft een grote impact. Zij kunnen ook rekenen op ondersteuning door slachtofferhulp. Hun optreden bewijst nog eens hoe onmisbaar onze redders zijn, terwijl ze in zekere zin een ondankbare job hebben.”

De zwembaden openen dinsdag 19 juli volgens de normale zomerregeling hun deuren. In een mededeling op de eigen Facebookpagina bedanken het stadsbestuur en het recreatiedomein ook de andere bezoekers maandagavond. “Het Netepark en stad Herentals willen niet alleen de alerte bezoeker en de redders bedanken voor hun snelle en adequate tussenkomst, maar ook alle bezoekers voor hun begrip en sereniteit. Daarnaast willen we bezoekers vragen om de geldende richtlijnen in het recreatiepark te allen tijde te volgen.”

Daarmee doelen ze op het feit dat minderjarigen en zeker kinderen van peuter- en kleuterleeftijd in de binnen- en buitenbaden altijd onder toezicht van een volwassene moeten blijven.