Liefst acht cols van eerste categorie of meer in Pyreneeën, en Tadej Pogacar belooft spektakel: “Ik val op elke col aan”

De Alpen zijn amper verteerd of vandaag duiken de renners alweer de Pyreneeën in. Een driedaagse met op het menu: zes cols van eerste categorie, twee buiten categorie, twee aankomsten bergop en stijgingspercentages tot 18 procent. En vooral: alles of niets voor Tadej Pogacar. “Ik geef alles. Zodra ik een kans zie, sla ik toe.”

De optimisten zullen de rit van vandaag nog een overgangsetappe noemen. Al is dat met twee cols van eerste categorie meer dan een understatement. Vooral de fameuze Mur de Péguère, met 3 kilometer aan respectievelijk 13, 12 en 11 procent en pieken tot 18 procent, zal zonder twijfel grote slachtoffers maken. Maar met de top op 27 kilometer van de finish en nadien nog een lange afdaling richting Foix zullen de toppers zich mogelijk nog gedeisd houden.

Dat zal woensdag en donderdag ongetwijfeld anders zijn. Woensdag trekt het peloton over de Aspin en de Col de Val Louron naar de slotklim naar Peyragudes. Het is pas de tweede keer dat de Tour op deze 1.529 meter hooggelegen vlieghaven aankomt. In 2017 was Romain Bardet er de beste. Maar wat destijds vooral opviel: het tijdverlies van de latere Tourwinnaar Chris Froome. Op de laatste honderden meters verloor hij nog 22 seconden. Allemaal het gevolg van de supersteile aankomst. De laatste kilometer gaat gemiddeld 13 procent omhoog, met pieken tot 16 procent.

En dan moet de koninginnenrit in de Pyreneeën nog volgen. Die krijgen we donderdag, met in de laatste 80 kilometer de Aubisque, het debuut van de Col de Spandelles in de Tour en de slotklim naar Hautacam, alles samen ruim veertig kilometer klimmen.

“Ik sta echt wel ver achter”

Dit is dus de komende dagen het decor waartegen zich hoogstwaarschijnlijk een man-tegen-mangevecht zal afspelen tussen geletruidrager Jonas Vingegaard en zijn Sloveense uitdager Tadej Pogacar, die al op 2 minuten en 22 seconden volgt. Maar die laatste belooft vuurwerk. “Ik moet elke kans aangrijpen. Ik probeer op elke col aan te vallen. Ik geef alles, zodat ik nadien nergens spijt van heb. Ik sta echt wel ver achter. Zodra ik een kans zie, sla ik toe.”