Jamaicaanse toppers gaan zonder problemen door in 200 meter op WK atletiek

De Jamaicaanse topsprintsters Shelly-Ann Fraser-Pryce, Shericka Jackson en Elaine Thompson-Herah hebben zich maandag zonder problemen geplaatst voor de halve finales van de 200 meter op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Zondag vormden ze nog het podium op de 100 meter.

De 35-jarige Fraser-Pryce, nu vijfvoudig wereldkampioene op de 100 meter, liep met 22.26 de vierde chrono in de reeksen. Ze droeg ditmaal lang, groen haar. Ze was met haar tijd sneller dan Jackson (22.33, zevende tijd) en Thompson-Herah (22.41, tiende tijd).

De Nigeriaanse Aminatou Seyni was de snelste in de reeksen met 21.98, een nieuw nationaal record. Ze dook als enige onder de 22 seconden. Haar landgenote Favour Ofili (22.24) en de Amerikaanse nieuwkomer Abby Steiner (22.26) benaderden haar het dichtst.

De halve finales van de 200 meter staan dinsdag, om 18u05 lokale tijd (3u05 in België) op het programma. De finale is voor donderdag, om 19u35 lokale tijd (4u35 in België).