Bilzerse Red Flame Julie Biesmans na historische kwartfinale: “Dit maakt mij emotioneel”

Julie Biesmans verhuisde door de blessure van Laura De Neve naar het hart van de verdediging tegen Italië. Samen met Sari Kees hield ze goed stand centraal achterin. Na het laatste fluitsignaal vierde ze uitgebreid de 1-0 zege en de kwalificatie voor de kwartfinales. “Het is ongelofelijk. Normaal ben ik altijd rustig maar dit maakt mij een beetje emotioneel”, reageerde ze na de wedstrijd in het Manchester City Academy Stadium.

“Onze start was goed. Dat gaf vertrouwen. Daarna verloren we makkelijker de bal maar gelukkig slikten we geen goal. In de tweede helft namen we het spel in handen en op het einde was het puur overleven. Maar dat hebben we goed gedaan”, vervolgde Biesmans.

Tegen IJsland en Frankrijk speelde Biesmans zoals gebruikelijk op het middenveld maar ook achterin heeft ze ervaring. “Ik heb er al vaker gestaan. Met Sari Kees is het aangenaam spelen dus ik vond wel snel mijn plek.”

Wat denkt Biesmans van Zweden? “Een topland. Ze hebben in de groepsfase indruk gemaakt. We zullen er een goed plan tegenover moeten zetten”, aldus Biesmans. “Nu gaan we even genieten en daarna is het de knop omdraaien naar de volgende wedstrijd.”