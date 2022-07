Noor Vidts eindigde zevenkamp als vijfde: “Denk dat er nog meer inzit”

Na haar vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio werd Noor Vidts maandag vijfde in de zevenkamp op het WK in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Tussendoor pakte ze de wereldtitel vijfkamp indoor in Belgrado. Vidts kwam tot een puntentotaal van 6.559 punten. Ze kwam tot op twaalf punten van haar persoonlijk record, dat ze neerzette in Japan.

“Ik zit op hetzelfde niveau als in Tokio”, zei de Vilvoordse na afloop. “Het is goed, maar ik denk dat ik nog beter kan. Nu weten we weer wat er nog beter kan in de toekomst. Er is nog progressiemarge, bijvoorbeeld in het verspringen.”

“Ik ben blij met mijn prestatie in het speerwerpen, waar ik de grens van de 40 meter voor de tweede keer overschrijdt. Ik kwam er heel dichtbij mijn persoonlijk record. Op de 800 meter wilde ik onder de 2:08 duiken om zo mijn beste puntentotaal ooit neer te zetten. Ik heb alles gegeven, maar jammer genoeg waren de laatste 100 meter er te veel aan. Ik ben desondanks wel tevreden met mijn niveau. Ik kon verschillende sterke nummers neerzetten na een moeilijke voorbereiding.”

Vidts mikt volgende maand normaal gesproken op een nieuwe topprestatie in de zevenkamp op het EK in München (15-21 augustus).