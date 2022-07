Paulien Couckuyt komt dinsdag als enige Belgische in actie op WK atletiek

Na twee dagen met hoog oplopende emoties, met zondag brons voor Bashir Abdi op de marathon en maandag nieuw goud voor Nafi Thiam in de zevenkamp, breekt er dinsdag een veel kalmere dag aan voor de Belgische delegatie op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Enkel Paulien Couckuyt komt in actie. Vanuit baan 5 loopt ze de eerste reeks van de 400 meter horden. Haar race start om 17u15 in de Verenigde Staten (2u15 Belgische tijd).

Couckuyt begint met twijfels aan het WK. Haar voorbereiding werd begin dit jaar verstoord door een hamstringblessure. Recent testte ze ook nog positief op het coronavirus.

Couckuyt bezit sinds de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio het Belgisch record op de 400 meter horden (54.47). Ze maakte vooral van het EK in München (15-21 augustus) een doel. Onze landgenote neemt het in haar reeks onder meer op tegen de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin. Ze moet bij de eerste vier in haar reeks eindigen of een van de vier beste verliezende tijden (over alle vijf reeksen) lopen om zich te plaatsen voor de halve finales. Die staan woensdag op het programma.

Dinsdag is de eerste dag op het WK atletiek waarin er geen ochtendsessie wordt afgewerkt. Later op de dag staan er vier finales op het programma. Het verspringen bij de vrouwen opent de dans en vervolgens strijden de mannen om de medailles in het discuswerpen, de 1.500 meter en de 400 meter horden. Op die laatste afstand is het uitkijken naar een topduel tussen de Noor Karsten Warholm en de Braziliaan Alison Dos Santos.