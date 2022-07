Mutaz Essa Barshim en Yulimar Rojas voor de derde keer op rij wereldkampioen in het hoogspringen en hinkstapspringen

De Qatarese hoogspringer Mutaz Essa Barshim en de Venezolaanse hink-stap-springster Yulimar Rojas hebben maandag in Eugene (Oregon) een derde wereldtitel op rij veroverd. Barshim ging over 2m37, een beste wereldjaarprestatie. De Zuid-Koreaan Woo Sanghyeok kwam twee centimeter minder hoog. Het brons was met 2m33 voor de Oekraïner Andriy Protsenko.