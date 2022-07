Soufiane El Bakkali heeft maandag de 3.000 meter steeplechase gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Eugene. In 8:25.13 liet de 26-jarige Marokkaan de Ethiopiër Lamecha Girma (8:26.01) en de Keniaan Conselsus Kipruto (8:27.92) achter zich.

Het is de eerste wereldtitel voor de regerende olympische kampioen. In 2017 moest hij in Londen met zilver vrede nemen, in 2019 in Doha met brons.