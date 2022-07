Imke Vervaet kan zich niet plaatsen voor halve finales 200 meter op WK atletiek: “Was voor meer gekomen”

Imke Vervaet heeft zich maandag op het WK in Eugene (Oregon) niet voor de halve finales van de 200 meter kunnen plaatsen. De 29-jarige Gentse finishte in de derde reeks als vijfde. Alleen de top drie plaatste zich rechtstreeks en ook haar tijd, 23.28, volstond niet om door te gaan.

Vervaet liep de dertigste tijd op 44 deelneemsters. Voor een plaats in de halve finales was 22.99 nodig. Het persoonlijk record van Vervaet staat op 23.05. Vervaet had achteraf gemengde gevoelens. "Ik was voor meer gekomen, maar anderzijds is dit ook niet slecht. Ik had ook de pech dat ik in baan 1 moest lopen. Ik kan gematigd tevreden zijn, dit is een correct resultaat."

Vervaet finishte in haar reeks als vijfde in 23.28, zeventien honderdsten boven het persoonlijk record dat ze vorig jaar op de Spelen liep. Op het vorige WK, in 2019 in Doha, werd ze ook vijfde in haar reeks, toen in 23.24. "Mijn finish is normaal mijn sterkte punt, maar dat heb ik op wereldkampioenschappen nog niet kunnen tonen. Een verklaring heb ik daar niet voor."

In haar reeks liep Vervaet onder meer tegen de Jamaicaanse ster Shelly-Ann Fraser-Pryce. "In de call room waren de camera's op mij gericht, want ik zat naast haar. Daarna heb ik haar niet meer van kortbij gezien, dus moet ze indrukwekkend geweest zijn (lacht)."

Met de Belgian Cheetahs wil Vervaet zich zaterdag wel voor de finale van de 4x400 meter plaatsen. Daarna volgt al snel het EK in München (15-21 augustus). "Het wordt afwachten hoe ik na Eugene het tijdsverschil verteer."

