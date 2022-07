Eliott Crestan wil naar halve finales 800 meter op WK atletiek, “maar EK is hoofddoel”

Eliott Crestan start woensdag op het WK in Eugene in de reeksen van de 800 meter en hoopt donderdag ook nog de halve finales te kunnen lopen. “Dat zou echt goed zijn”, blikte hij maandag vooruit. “Makkelijk wordt het niet. Het is tenslotte het WK en de wedstrijden kunnen tactisch zijn, vooral in de eerste ronde.”

“Het wordt afwachten tegen wie ik moet lopen. Als een Keniaan beslist om er meteen vandoor te gaan, wordt het lastig. We gaan alleszins alles geven en zien wel waar het ons brengt.”

Wegens een stressfractuur in het heiligbeen was de deelname van de 23-jarige Crestan een maand terug nog onzeker. De stage met de Belgen in Irvine (Californië) verliep echter voorspoedig. “Mijn tijden werden beter en beter en dat geeft vertrouwen. De laatste week ging het echt goed, veel beter dan toen ik vertrok. Als ik niet wist dat ik woensdag kon sprinten, zou ik niet starten.”

Crestan heeft ook vaak last van een pubalgie. Om de pijn te verminderen moest hij zijn opwarming aanpassen en medicijnen slikken. In september begint hij een aangepast programma dat zijn spieren moet versterken. “Dat zou het probleem uit de wereld moeten helpen. Als we niets doen, zou ik in 2024 als er Spelen in Parijs zijn, nog met die pubalgie kunnen kampen.”

Over minder dan een maand is Crestan één van drie Belgische 800 meter-lopers op de Europese kampioenschappen in München (15-21 augustus). “Dat is mijn hoofddoel. Daar zal mijn conditie ook beter zijn. Omdat ik moest herstellen van die stressfractuur, komt mijn vormpiek immers later. Dat we er met drie Belgen aan de start staan, is goed. De Belgische 800 meter wordt alsmaar sterker. Tibo (De Smet), Aurèle (Vandeputte) en ikzelf pushen elkaar naar een hoger niveau.”