Econoom Stijn Baert maakt pensioenhervorming nu al met de grond gelijk: “De olifant heeft een muis gebaard”

Lang had arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) niet nodig om de pensioenhervorming met de grond gelijk te maken. Minder dan drie uur nadat premier Alexander De Croo het akkoord bekendmaakte, stuurde Baert al een reeks tweets de wereld in om zijn teleurstelling te uiten. “Het lijkt nu al dat deze schijnvorming dé ontgoocheling is van de bijna vijf jaar dat ik het sociaal-economisch beleid op de voet volg. En dat wil wat zeggen.”

“De olifant lijkt een muis te hebben gebaard”, zo stak Stijn Baert maandagochtend al om 3.13 uur van wal. Pas 2,5 uur eerder had premier Alexander De Croo (Open Vld) nog maar bekendgemaakt dat het kernkabinet - na wekenlange onderhandelingen - een akkoord had bereikt over de pensioenhervorming. “Op basis van de tweet van de premier kan je alleen besluiten dat er een akkoord is. Dat is misschien een gunstig politiek feit, maar met een echte pensioenhervorming, laat staan het veiligstellen van pensioenen volgende generaties, heeft dit niks te maken.”

“Lat tegen de grond leggen”

De hervorming is lang niet ambitieus genoeg, aldus de arbeidseconoom. “Om toegang te krijgen tot minimumpensioen, volstaat twintig gewerkte jaren nog steeds. Dat is de lat tegen de grond leggen, omdat onder de grond te veel moeite zou kosten. Wie grotendeels niet werkte, kan nog tot zelfde pensioen komen als wie hele carrière werkte.”

Dat ook de pensioenbonus opnieuw wordt ingevoerd, vindt Baert eveneens bizar. “Voormalig professor en huidig minister Frank Vandenbroucke beschreef in 2019 zelf nog waarom de pensioenbonus niet werkte. En die wil men nu dus herinvoeren.”

Overheid versus privé

Volgens Baert ontbreekt het onze politici ook aan “de moed” om voor een herverdeling te gaan voor de pensioenen bij de overheid enerzijds en de pensioenen in de privé anderzijds. “Een gemiddeld ambtenarenpensioen dat meer dan dubbel zo hoog als in privé, en pensioen op 55 jaar voor velen bij NMBS, dat vindt men blijkbaar best oké.”

Baert is over de hele lijn enorm teleurgesteld en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. “Mijn wekker staat voor de persconferentie van straks (dinsdag om 9.30 uur, nvdr.). Maar het lijkt nu al zeker dat deze schijnvorming dé ontgoocheling is van de bijna vijf jaar dat ik het sociaal-economisch beleid op de voet volg. En dat wil wat zeggen.”

