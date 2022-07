Roger Lespagnard, coach Nafi Thiam: “Ik had er heel veel vertrouwen in, maar ze heeft mij toch weer verbaasd”

“Ze heeft het aangedurfd om snel aan te gaan, we hebben daar dit seizoen ook op getraind”, aldus Lespagnard. “Die achterstand goedmaken – ze moest 1,4 seconden sneller gaan dan Anouk Vetter (die toen leidde, red.) – was zeer speelbaar, daar had ik alle vertrouwen in. Ook zij had er vertrouwen in. Ze heeft een zeer mooie zevenkamp afgewerkt.”

Een jaar na de olympische titel behaalt Thiam dus de wereldtitel. “Een jaar na de Spelen wilde ze aanvankelijk een break nemen, maar omdat Tokio uitgesteld was, was dat niet mogelijk. Ze heeft mij weer verbaasd, in die zin dat ze toch serieuze problemen had met haar rug begin dit seizoen en daarmee goed is omgegaan.”

Lespagnard kijkt al verder. “Op het ogenblik dat ze haar kracht terugvindt die ze door haar rugprobleem minder kon trainen, ben ik er zeker van dat we records kunnen nastreven. Dan komt haar speerwerpen terug, waar ze zoals vroeger het verschil kan maken. Want ze kan nog beter. Als ze op dit WK haar persoonlijk record in het speerwerpen had benaderd, had ze al het Europees record gepakt.” (hjb)