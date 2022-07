Ze was al dubbel olympisch kampioene, nu behaalt Thiam ook een tweede wereldtitel: “Supercontent, superintens, superstresserend”

Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam is nu ook tweevoudig wereldkampioene zevenkamp. Het vergde lef, want het was erop of eronder in een razende spannende alles-of-nietspoging op de laatste van zeven disciplines. Met succes: nooit presteerde Thiam beter op een kampioenschap. “Ik ben fier op mezelf.”

En of ze blij is. “Ik zit nog vol adrenaline”, zegt ze vlak na de medailleceremonie. “Ik ben supercontent. Het was superintens, superstresserend.” Anderhalve seconde, of eigenlijk 1.37 seconde moest olympisch kampioene Thiam op de afsluitende 800 meter sneller lopen dan Anouk Vetter. Zo moest ze de Nederlandse olympische vicekampioene van Tokio 2021 afhouden, die luttele 19 puntjes voorstond.

© BELGA

Thiam, in theorie een iets betere loopster dan Vetter, vocht voor wat ze waard was. In het volgepakte Haywayd Field, het stemmige stadion van de universiteit van Oregon, trok ze ten aanval. En met succes. Thiam liep een persoonlijk record (2.13), wat ruimschoots volstond. “Ik heb mijn leven gegeven. Voor die laatste proef ben ik nog naar het atletendorp gegaan. Daar had ik een bed, ik heb geprobeerd wat te slapen. Want ik was zeer moe, de nacht voordien had ik slecht geslapen. Zoals altijd. Maar tegelijk was ik wel vol vertrouwen. En 2.13, wow.”

Resultaat: Thiam goud (6.947 punten), Vetter zilver (6.867 punten), de Amerikaanse youngster Anna Hall brons (6.755 punten). Vetter nam het sportief op: “Het is geen schande om te verliezen van Nafi, hé.” Thiam: “Ik zat nog nooit in een positie waar ik het moest afmaken op de laatste proef.” Normaal heeft ze genoeg voorsprong om het, relatief, ‘kalmer’ aan te doen.

© BELGA

Hoe hoog moet deze medaille worden ingeschat? Thiams tweedaagse in Eugene mocht er wezen: ze etaleert haar beste zevenkamp ooit op een kampioenschap. Haar vorige kampioenschapsrecord dateert van Berlijn 2018, toen ze Europees kampioene werd (6.816 punten). Het is ook haar op één na beste zevenkamp ooit in een competitie.

Haar persoonlijk record bedraagt 7.013 punten, op de prestigieuze meerkamp in Götzis 2017. Toen kroonde ze zich tot de op twee na beste zevenkampster aller tijden na Carolina Klüft en Jackie Joyner-Kersee. “Hoeveel punten ik hier behaald heb, wow. Vooral gezien mijn rugproblemen begin dit seizoen: toen huilde ik elke dag, vroeg ik mij af of ik dit WK niet moest laten vallen. Ik ben fier op mezelf. Ik heb geen enkel foutje gemaakt.”

© BELGA

Thiam behaalt zo haar derde WK-medaille in haar carrière, daarmee is ze de hofleverancier van de tien Belgische medailles ooit op de wereldkampioenschappen.

Op het vorige WK, in Doha 2019, moest ze enkel buigen voor Katarina Johnson-Thompson, maar de omstandigheden waren toen verre van ideaal. Ze had er namelijk een verraderlijke tegenstander bij, haar elleboog die ferm opspeelde, niet alleen fysiek maar ook doorheen de zevenkamp door haar hoofd maalde.

In Tokio 2021 raakte haar rug luttele dagen voor haar olympische zevenkamp geblokkeerd, moest ze in het olympische dorp in extremis en op medisch vlak worden geholpen en worden gerustgesteld: ze volgde zichzelf op als olympisch kampioene, kenmerk van kampioenes. Nadien huilde ze tra-nen met tuiten, een mix van pure vermoeidheid, van ontlading, opluchting… Ze beleefde weinig plezier aan haar ‘verontmenselijkte’ Spelen – zonder publiek, in de coronabubbel.

In 2022 oogde het seizoensbegin onheilspellend, met een rug die niet meewilde, toen ze begin dit jaar zelfs overwoog om dit WK te laten schieten. Maar ze was helemaal gerustgesteld afgereisd naar Eugene, vastberaden ook om ditmaal wél te genieten in het postolympische seizoen. In het stemmige stadion van Eugene, met het publiek haast op de piste, lachte ze nu breed toen ze de ereronde liep met alle zevenkampsters. “Of ik nu relaxter was dan in Tokio? Ik was in elk geval in vorm, ik voelde mij goed. Dit is een supercompensatie voor de opofferingen tijdens de trainingen.”

© AFP

De erelijst van Thiam oogt sowieso indrukwekkend: een olympische titel in 2016, een wereldtitel in 2017, een Europese titel in 2018, een vicewereldtitel in 2019, een olympische titel in 2021, en nu een wereldtitel in 2022. Waar ze deze titel plaatst? Ze begint te lachen. “Dat vragen jullie mij nu elke keer. En telkens weer zeg ik: er is geen hiërarchie. Elke titel was hard, ik heb geleden voor elke titel, ik ben fier op elke medaille, niet enkel als ik goud heb. Ik ben er fier op dat ik nooit heb opgegeven.”

Nafi Thiam, met het goud, en Noor Vidts, knap vijfde. — © REUTERS

Noor Vidts knap vijfde

Maar ook Noor Vidts is de meerkamphemel aan het bestormen. Vidts was de revelatie van Tokio 2021 met een vierde plaats en een fameus persoonlijk record (6.571 punten). Dit voorjaar kroonde ze zich tot indoorwereldkampioene op de vijfkamp. In Eugene behaalde ze een knappe vijfde plek (6.559 punten), met een voorbereiding die minder ideaal verliep dan die voor Tokio. “Twee Belgen in de top vijf van de wereld, dat is leuk, hé. Heel nice. Ik ben heel blij dat ik weer op mijn niveau van vorig jaar zit, dat bewijst dat de Olympische Spelen geen toeval waren. En ik kan op alle nummers nog verbeteren. Ik neem vooral mee: ook al heb ik nog wat twijfels of ben ik nog niet 100 procent op alle nummers, dat wil niet zeggen dat een wedstrijd niet goed zal gaan.”