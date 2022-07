Nafi Thiam kroont zich tot wereldkampioen zevenkamp

Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam is nu ook tweevoudig wereldkampioene zevenkamp. Het vergde lef, want het was erop of eronder in een razende spannende alles-of-nietspoging op de laatste van zeven disciplines. Met succes: nooit presteerde Thiam beter op een kampioenschap.

Anderhalve seconde, of eigenlijk 1.37 seconde moest olympisch kampioene Thiam sneller lopen op de afsluitende 800 meter. Meer bepaald moest ze de Nederlandse olympische vicekampioene van Tokio 2021 Anouk Vetter afhouden, die luttele 19 puntjes voorstond.

Thiam, in theorie een iets betere loopster dan Vetter, vocht voor wat ze waard was. In het volgepakte Haywayd Field, het stemmige stadion van de universiteit van Oregon, trok ze gelijk ten aanval. En met succes. Thiam liep een persoonlijk record (2.13), wat ruimschoots volstond.

Resultaat: Thiam pakt goud (6.947 punten), Vetter zilver (6.867 punten), de Amerikaanse youngster Anna Hall brons (6.755 punten).

Thiams tweedaagse in Eugene mocht er wezen: ze etaleert haar beste zevenkamp ooit op een kampioenschap. Haar vorige kampioenschapsrecord dateert van Berlijn 2018, toen ze Europees kampioene werd (6.816 punten). Het is ook haar op één na beste zevenkamp ooit in een competitie.

Thiam behaalt zo haar derde WK-medaille in haar carrière, daarmee is ze de hofleverancier van de tien Belgische medailles ooit op de wereldkampioenschappen.

Noor Vidts was de revelatie van Tokio 2021 met een vierde plaats en een fameus persoonlijk record (6.571 punten). Dit voorjaar kroonde ze zich tot indoorwereldkampioene op de vijfkamp. In Eugene behaalde ze een knappe vijfde plek (6.559 punten).