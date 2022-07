Sven Kums is opgetogen met terugkeer van Torunarigha bij AA Gent: “Jordan kent het systeem en is meteen inzetbaar”

Sven Kums is bijzonder opgetogen met de aanstaande terugkeer van Jordan Torunarigha. De Gentse gelegenheidsaanvoerder merkte na de verloren Supercup in het Jan Breydelstadion van aartsrivaal Club Brugge dat de Buffalo’s door de volle ziekenboeg best wat versterking kunnen gebruiken tegen dat de bal weer gaat rollen in de Jupiler Pro League. Vrijdag opent AA Gent al op Sclessin. “Nu moeten we echt proberen een goede start te nemen.”