Makhtar Gueye (24), topschutter en woelwater van KV Oostende, staat op de radar van Burnley. De vraag is of de club van Kompany straks nog doorduwt voor de Senegalese ‘spits met een handleiding’. Ondertussen probeert Gueye rustig te blijven en wil hij KVO zondag helpen tegen Anderlecht. “Conflicten of boetes? Deze club heeft mij ook opgevoed.”