Wolverhampton-spits Fabio Silva vandaag van Anderlecht?

Zit de uitleenbeurt van Fabio Silva (19) aan Anderlecht in de laatste rechte lijn? De spits van Wolverhampton maakte alvast een opmerkelijke move op Instagram.

Hij volgt vanaf nu ook Tim Matthys, RSCA-scout en rechterhand van CEO Peter Verbeke. Dat lijkt een indicatie, want Matthys was ook nauw betrokken bij de komst van Inter-huurling Sebastiano Esposito. Op uitgaand vlak is het wachten tot de transfer van Bart Verbruggen naar Burnley officieel wordt. De doelman moet alleen nog zijn medische tests afleggen en de transferprijs van 5 miljoen is volgens Engelse bronnen inclusief bonussen. Als potentiële vervanger wordt voormalig jeugdspeler Maxime Delanghe (21) genoemd. Hij is na een passage bij PSV transfervrij en zou een optie kunnen zijn om in 1B te spelen. (jug)