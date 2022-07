“Uitzonderlijk heet met temperaturen tot 39 graden”

Dinsdag wordt het uitzonderlijk warm met in Limburg op de meeste plaatsen maxima tussen 38 en 39°C. Op basis van de allerlaatste weerkaarten zal 40°C er op de meeste plaatsen in Limburg nét niet inzitten, aangezien de warmste bovenlucht nét ten westen van onze provincie blijft op het warmste moment van de dag.

In menig tuintje zal de temperatuur sowieso wél vlot tot 40°C en meer kunnen oplopen. Ook tussen de stadsmuren zal het geval zijn.

Aangezien we dit soort temperaturen nog maar één keer eerder meemaakten kunnen we dus écht wel van uitzonderlijk hoge en extreme waarden spreken. Ook al hoort dit volgens sommigen ‘gewoon’ bij de zomer. De gemiddelde maximumtemperatuur voor juli bedraagt 25°C. Om een 40°C te compenseren zou daar dus in principe een dag in juli met een maximum van 10°C tegenover moeten staan...

Er waait hierbij een matige zuidoostenwind.

De luchtvochtigheid wordt extreem laag berekend met een dauwpunt dat zelfs een tijdje dicht in de buurt van nul graden uitkomt.

We mogen dus veel zonneschijn verwachten en de kans op buien is voorlopig uitgesloten.

De nacht naar woensdag verloopt droog.

Het blijft zwoel met minima rond 20°C.

