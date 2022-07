The Jane en Hof Van Cleve bij 50 beste restaurants ter wereld

The Jane in Antwerpen — © DBA

Het Deense restaurant Geranium is uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld. In de top vijftig staan twee Belgische zaken, The Jane en Hof Van Cleve.

Het is de eerste keer dat het Antwerpse restaurant The Jane in “The world’s 50 best” staat, en meteen op de 23ste plaats, wat zelfs hoger is dan Hof Van Cleve van Peter Goossens. Die laatste is al jarenlang een vaste waarde in deze wedstrijd, The Jane had voordien nooit hoger gescoord dan de 54ste plaats.

Op de eerste plaats heeft al heel vaak het Deense Noma gestaan, maar deze keer is de eer voor een andere Deen, Geranium van chef Rasmus Kofoed. Op de tweede plaats staat Central in Lima (Peru) en op de derde plaats Disfrutar in Barcelona.