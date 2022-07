Ex-minister Rishi Sunak stap dichterbij om Boris Johnson op te volgen

In een nieuwe stemronde binnen de Britse Tory-partij is opnieuw een kandidaat voor het premierschap afgevallen, Tom Tugendhat, de voorzitter van de parlementscommissie Buitenlandse Zaken. Daarmee blijven er nog vier van de acht oorspronkelijke kandidaten over in de race om partijvoorzitter, en daardoor ook automatisch premier, te worden.

Ex-minister Rishi Sunak heeft zijn koppositie verder verstevigd. Hij kreeg in deze ronde 115 stemmen achter zich. Op de tweede plaats staat Penny Mordaunt met 82 stemmen, op drie Liz Truss (71) en Kemi Badenoch (58) op vier.

In deze fase mogen enkel de parlementsleden hun stem uitbrengen. Dinsdag en woensdag vinden de volgende stemrondes plaats. Cruciaal voor de kandidaten is om telkens naar de steun te hengelen van de kiezers van de afgevallen kandidaat. De medestanders van Tugendhat bijvoorbeeld overleggen maandagavond al wie ze zouden steunen.

Tegen het einde van de week zouden er nog twee kandidaten moeten overblijven en dan is het aan de partijleden om hun stem uit te brengen. Op 5 september weten we wie Boris Johnson opvolgt.