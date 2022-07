21-jarige Shari Bossuyt verovert tweede Europese titel op het EK baanwielrennen voor U23 en junioren

Op de openingsavond van het piste-EK in Anadia had de 21-jarige Bossuyt al goud veroverd in de afvallingskoers, deze keer was ze de beste in het omnium voor vrouwen onder de 23 jaar. Na vier onderdelen haalde Bossuyt het met een totaal van 129 punten, ze deed daarmee acht punten beter dan de Nederlandse Daniek Hengeveld. Brons ging naar de Française Jade Labastugue.

Eerder op de avond had ook de zeventienjarige Oost-Vlaamse Hélène Hesters voor een Belgische medaille gezorgd. Dankzij winst in de eindsprint veroverde de jongere zus van profrenner Jules Hesters in haar eerste EK brons in de puntenkoers voor meisjes junioren. Goud ging naar de Britse Isabel Sharpe, zilver naar de Française Aurore Pernollet. Hesters is ook regerend Belgisch kampioene op de weg.

De Europese jeugdkampioenschappen baanwielrennen in Anadia gaan dinsdag de slotdag in, met daarbij onder meer de ploegkoersen voor alle categorieën. De Belgische medailleteller staat na een sterk EK intussen al op zeven, waaronder drie Europese titels.