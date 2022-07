Tine De Caigny knalt Red Flames naar kwartfinale op EK vrouwenvoetbal na zenuwslopende partij tegen Italië

De Red Flames hebben zich met een 0-1-winst tegen Italië verzekerd van een plaats in de kwartfinale op het EK vrouwenvoetbal. Na een evenwichtige eerste helft, gebeurde het allemaal in de tweede periode. Ex-Gouden Schoen Tine De Caigny schoot de Belgische vrouwen na 49 minuten mooi op voorsprong, Italië zette daarna fel druk maar een gelijkmaker kwam er niet meer uit de bus. Tessa Wullaert was zelfs nog bijzonder dicht bij een dubbele voorsprong, maar haar geweldige poging strandde op de paal. De Red Flames worden na het verlies van Ijsland tegen groepswinnaar Frankrijk tweede en mogen naar de kwartfinales.