Van een gezellig etentje gesproken: Romelu Lukaku toont Inter-ploegmaats hoe het moet, waarna iedereen uit volle borst meezingt

Inter Milaan en Romelu Lukaku, een match made in heaven. Daar lijkt het toch elke keer meer en meer op. De Rode Duivel voelt zich duidelijk in zijn sas en toonde aan zijn ploegmaats dat ie naast doelpunten maken ook voor de nodige sfeer kan zorgen. Bij Inter volgden ze in ieder geval zijn voorbeeld door luid mee te kwelen met het liedje ‘Te Bote’.