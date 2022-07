Nederlandse baby door eigen vader doodgestoken

De baby die zondagavond in Rotterdam werd doodgestoken was amper 6 maanden oud. De vader van het meisje, een 22-jarige beroepsmilitair, heeft de feiten bekend.

Zondag in de vooravond werd de anders zo rustige wijk Charlois, op de Wolphaertsbocht in Rotterdam, opgeschrikt door hulpgeschreeuw. Even later kwam een vrouw de straat op gelopen met een bloedende baby in haar armen.

Robin (33), een buurtbewoner, aarzelde geen moment. Hij sprong in zijn auto om de vrouw en de baby naar het ziekenhuis te voeren. Maar alle hulp kwam te laat.

Emily, amper zes maanden oud, stierf op de operatietafel.

Intussen had de politie al een verdachte opgepakt. Ruud, de 22-jarige vader, gaf alles toe Een motief is er nog niet.

Maar volgens familieleden kampte de beroepsmilitair al langer met psychologische problemen.