VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 16 (Carcassonne – Foix). Krijgen we al op de Mur de Péguère de volgende ronde in de tweestrijd Pogacar versus Vingegaard?

De laatste rechte lijn naar Parijs wordt dinsdagmiddag ingezet. In de Pyreneeën krijgen we een driegangenmenu. De etappe naar Foix is het aperitief, maar ook dit kan een klassementsrenner ineens niet bevallen. Zeker na een rustdag en met o.a. de venijnig steile Mur de Péguère in de finale naar Foix. Het zou leuk zijn voor de sport in het algemeen en de Tour in het bijzonder dat we drie dagen lang vuurwerk krijgen.

Kort:

* Start: om 12.30 uur

* Aankomst: om 16.58 uur

* Afstand: 178,5 km (defilé van 5,4 km)

Het parcours:

Het peloton rijdt naar de voet van de Pyreneeën. In totaal moeten er 3140 hoogtemeters overwonnen worden. Ter vergelijking: zondag waren dat er 2639 over nagenoeg 200 km. Het wordt dus veel intensiever klimmen. In principe krijgen we opnieuw een wedstrijd binnen de wedstrijd. De dagwinnaar komt uit de vlucht van de dag. De Mur de Péguère kan de volgende ‘ronde’ opleveren in de boksmatch tussen uitdager Tadej Pogacar en geletruidrager Jonas Vingegaard.

Eerst zijn er twee colletjes van derde categorie vroeg in de etappe. Het kunnen de lanceerplatformen zijn voor de vlucht van de dag. De Côte Saint-Hilaire (km 13,7) is maar anderhalve kilometer lang, maar het stijgt gemiddeld 6,6 procent. De Col de l’Espinas (km 36,6) is met een gemiddeld klimpercentage van 5 procent een loper. Direct daarna volgt er nog een knikje (de Col du Bac) die niet is opgenomen in het bergklassement. Daarna krijgen we een heel lang stuk vals plat waarbij het zelden naar beneden gaat, om te belanden aan de voet van de Port du Lers.

Deze col is toch wel 11,4 km lang, waarbij het gemiddeld 7 procent omhoog gaat. Na één kilometer klimmen zit er zelfs een portie van 10,3 procent in. Wie de rustdag niet goed heeft verteerd, voelt daar ineens de vermoeidheid van de voorbije twee weken.

De uitsmijter is de Mur de Péguère, ook al een uitvinding van de tandem Prudhomme-Gouvenou. Deze knuist in de Ariège werd pas in 2012 in de Tour de France als beklimming opgenomen. In het verleden paste die wel nog eens in de afdaling van de Col de Portet, maar in 1973 bijvoorbeeld weigerden de renners de D618 af te dalen omdat het te gevaarlijk was.

In 2019 zag de toenmalige leider Julian Alaphilippe bergop sterretjes dat het niet meer mooi was om aan te zien.

Onze sterren:

We komen bij Bauke Mollema uit. De Fries had de eerste weken niet de benen om iets deftigs te ondernemen, maar lijkt aan de beterhand. Dit profiel past als overlever van een vroege vlucht perfect bij hem.

Vandaag krijgen we ook een strijd om de bolletjestrui. Wil Simon Geschke overleven in dat leidersshirt, dan zal de Duitser van Cofidis betere papieren moeten hebben dan het voorbije weekend.

We vermoeden dat we dus opnieuw een koers binnen de koers krijgen: een om de dagzege en daarachter dan de volgende ronde in de boksmatch tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, waarbij de tweeling van Ineos-Grenadiers, Geraint Thomas en Adam Yates, in de vip-loge kunnen zitten.

Het is ook uitkijken naar wat zo’n Dylan Teuns doet. Hij probeerde het al enkele keren, maar vergeefs. Indien de vlucht voldoende voorsprong krijgt aan de voet van de Mur de Péguère zit er misschien muziek in. Andere renners die we kunnen verwachten zijn Andreas Kron, Tim Wellens, Mattia Cattaneo, Neilson Powless, Lennard Kämna, of coureurs genre Georg Zimmermann. Alle ploegleiders van teams die nog niet wonnen, worden met de dag wel zenuwachtiger.

*** Bauke Mollema

** Tom Pidcock, Pierre Latour

* Dylan Teuns, Andreas Kron, Michael Woods

Dit zijn de sleutelmomenten:

De kans dat de bolletjestrui van eigenaar verandert, is dit keer meer dan vijftig procent. Onderweg zijn er toch tot vier keer toe punten te verdienen. Dat betekent dat we opnieuw een zwaar eerste koersuur krijgen waarbij Simon Geschke best actief is.

Voor de klassementsrenners is de Mur de Péguère de plaats van afspraak. Vooral de laatste vier kilometer van de klim zijn moordend en eindeloos. Met porties van 18 en wat dichter bij de top ook 16 procent. Tussen km 4 en km 3 zien we zelfs een gemiddelde van 13 procent. Wie boven een deftige kloof heeft geslagen, kan die behouden tot het imposante historische kasteel van Foix dat je al van heel ver kunt zien liggen.

Vanaf de top is het nog 27,2 km afdalen tot de streep. Eerst blijven we nog een kleine vijf kilometer op het plateau, en daarna gaan we in volle vaart naar de finishstad.

Dit moet u nog weten:

* We naderen nu in sneltempo de Spaanse grens. Drie dagen lang zullen we de Baskische wielerfanaten telkens in grotere massa’s zien opdagen.

* Foix is voor de zevende keer opgenomen in la grande boucle. Warren Barguil, ondertussen door Covid uit deze Tour, behaalde er vijf jaar geleden op Quatorze Juillet zijn allermooiste Tourritzege.

* Luis León Sánchez is de enige ex-winnaar van Foix die nog in het peloton zit. De in november 39-jarige Spanjaard won er tien jaar geleden, na een etappe die in Limoux vertrok.

* In 2019 won Simon Yates er en bleef Julian met moeite overeind in het geel. Toen werd er gefinisht op Foix-Prat d’Albis. De Brit noch de Fransman zijn er dit keer bij.

* Foix is de prefectuurstad van de Ariège, een regio waarin de beren nog in vrijheid leven. Vroeger was het de hoofdstad van Comté de Foix, het imposante kasteel is een stille getuige van deze roemrijke periode.

* Het blijft wel redelijk warm. Buienradar.be geeft voor de finishstad 32 graden en gevoelstemperatuur 34 graden. Er waait een matige oostenwind van 2 Beaufort.

* In Carcassonne bij de start is de wind wél dubbel zo sterk. Het zou weleens een vliegende start kunnen worden waarbij de wind zijdelings links in de rug op het peloton beukt. Het kan alleen maar het spektakel ten goede komen.