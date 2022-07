Afsluitende 800 meter wordt allesbepalend: Nederlandse neemt leiding over van Thiam na speerwerpen

Met enkel nog de afsluitende 800 meter voor de boeg heeft Nafi Thiam een achterstand van 19 punten op de Nederlandse Anouk Vetter in de zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene. Thiam moest haar koppositie afstaan na het speerwerpen. Voor een gouden medaille moet Thiam nu minstens anderhalve seconde beter doen in de 800 meter. Noor Vidts zakte dan weer van de vijfde naar de zesde plaats.

Hayward Field was eerst het decor van het verspringen, nadien dat van het speerwerpen. Thiam begon met 6m49 aardig aan de discipline, daarna liet ze een nulsprong optekenen. Bij haar derde en laatste poging lukte haar een sprong van 6m59, wat haar 1036 punten opleverde. Geen enkele andere deelneemster deed beter, ook felste belager Anouk Vetter niet. Op dat moment telde Thiam in totaal 5107 punten. De Nederlandse olympische vicekampioene Anouk Vetter lukte met 6m52 een persoonlijk record en bleef zo in het zog van Thiam met 5024 punten. Maar dan moest het speerwerpen nog komen.

Thiam wierp haar eerste speer niet onaardig: 51m22. Nadien volgden nog pogingen van 50m76 en 53m01. Die laatste was goed voor uiteindelijk 919 punten. Alleen pakte Anouk Vetter er een hoop meer door met een worp van maar liefst 58m29 uit te pakken. Ze won zo dit onderdeel en verzamelde 1021 punten. De Amsterdamse bracht haar totaal daarmee op 6045 punten en heeft nu 19 punten voorsprong op Nafi Thiam, die in de afsluitende 800 meter minstens anderhalve seconde beter moet doen dan Vetter voor een gouden medaille én een tweede wereldtitel na die van 2017 in Londen. De 800 meter wordt vannacht rond de klok van 4u gelopen.

Noor Vidts zakt van vijf naar zes in zevenkamp

Noor Vidts, die een persoonlijk record van 6m60 achter haar naam heeft, liet in het verspringen dan weer afstanden van 6m07 en 6m33 optekenen. Haar laatste sprong was ongeldig omdat ze zich te laat afstootte. De indoorwereldkampioene kreeg wel 953 punten voor die 6m33.

Bij het speerwerpen, waar Vidts in de andere groep dan Thiam moest gooien, kwam de Vilvoordse met een worp van 41m62 dichtbij haar persoonlijk record van 41m80. Verder wierp ze 37m99 en 39m77, maar met haar seizoensbeste sprokkelde ze wel 698 extra punten De indoorwereldkampioene sprokkelde met haar seizoensbeste 698 punten. Vidts zag haar concurrentes voor het brons wel uitlopen. De Poolse Adrianna Sulek liet in het speerwerpen 41m63 optekenen. De Amerikaanse Anna Hall gooide haar speer 45m75 ver, goed voor de zege in groep A.

De tussenstand in de zevenkamp:

1. Anouk Vetter - 6.045 punten

2. Nafi Thiam - 6.026

3. Anna Hall - 5.741

4. Adrianna Sulek - 5.666

5. Annik Kälin - 5.606

6. Noor Vidts - 5.572

7. Emma Oosterwegel - 5.533

8. Katarina Johnson-Thompson - 5.387