Extra water voor fruitbomen

Niewerkerken

Ook het fruit kreunt onder de droogte. In Nieuwerkerken bevloeien enkele fruitboeren hun perenbomen met extra water. “Boeren die over een waterput beschikken, gaan nu zeker extra water voorzien. Zo nemen de peren voldoende vocht op. Maar het zijn er weinigen die dit kunnen. Je moet immers over een vergunde waterput beschikken, want wij mogen geen water uit de beken optrekken. Als ik het kon, zou ik het met deze temperaturen ook doen. Maar het is niet absoluut noodzakelijk, de peren kunnen wel enkele dagen tegen deze hitte” zo vertelt een fruitboer uit de buurt.