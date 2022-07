Sander Gillé en Joran Vliegen stranden in eerste ronde dubbelspel in het Zwitserse Gstaad

In de eerste ronde verloren de derde reekshoofden met 4-6, 7-5 en 14/12 van de Fransman Fabrice Martin en de Kroaat Franko Skugor. De Belgen hadden in de supertiebreak nochtans vijf matchballen.

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich maandag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/534.555 euro).

Martin en Skugor treffen in de volgende ronde ofwel de Zwitserse tandem Marc-Andrea Huesler/Dominic Stricker ofwel het Frans-Portugese duo Benoît Paire/Joao Sousa.

In het enkelspel doen er geen Belgen mee in Gstaad. Zizou Bergs (ATP 143) verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde van de Duitser Yannick Hanfmann (ATP 152).