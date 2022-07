Zondag iets voor zessen poetste Jasper Philipsen de nul achter zijn naam weg in de Tour de France. Een etmaal en driekwart rustdag later kunnen we de Vlam van Ham spreken. “Eén doel is inmiddels afgevinkt. Maar ik merk dat de focus alweer uitgaat naar wat nog komt”, verraadt Jasper zijn niet gestilde honger naar succes.