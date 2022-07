Trailer van nieuwe ‘Lord of the rings’-serie toont hoe Midden Aarde is ontstaan: “Duurste tv-serie ooit”

Amazon Prime heeft een nieuwe trailer gelost van ‘The lord of the rings: The rings of power’, de nieuwste televisieserie die zich afspeelt in de wereld die bedacht werd door J.R.R. Tolkien. De serie speelt zich duizenden jaren voor de boeken van Tolkien en de films van Peter Jackson af en toont hoe de magische wereld is ontstaan. Het verhaal staat bol van de hobbits, orks en elven én toont zelfs een nieuw ras: de harfoots. De serie kostte zo’n slordige 900 miljoen euro om te produceren en is daarmee de duurste tv-serie ooit gemaakt. De in Nieuw-Zeeland opgenomen serie verschijnt in september op Amazon Prime. Het verhaal zal uitgebracht worden in vijf seizoenen, waarvan het tweede nu al wordt opgenomen.