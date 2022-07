Chiro Boekt is op kamp in Tessenderlo. “We zetten timers zodat iedereen minstens om het uur drinkt en zich vaak genoeg insmeert.” — © Sven Dillen

Tessenderlo

Maandag steeg de temperatuur tot 34 graden in Limburg, dinsdag komt zelfs de 40 graden in zicht. Chiro Boekt, op kamp in Tessenderlo, doet er alles aan om het hoofd koel te houden. “Vorig jaar hadden we regen, dan liever dit”, klinkt het.