Elke keer denk je dat het nu wel haar laatste kunstje moet zijn geweest, maar elke keer weer staat ze er als het moet. Shelly-Ann Fraser-Pryce (35) veroverde in Eugene al haar vijfde wereldtitel op de 100 meter, niemand die het haar ooit voordeed. De Jamaicaanse sprintkoningin, die ondertussen moeder is en ook nog de 200 meter loopt op het WK, is onverslijtbaar.