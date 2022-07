Officieel: Nicolas Castro tekent voor vijf seizoenen bij KRC Genk

De vervanger van Kristian Thorstvedt legde tijdens het weekend met succes zijn fysieke en medische testen af. Met de transfer zou een bedrag van 3,2 miljoen euro zijn gemoeid. Met bonussen kan dat nog oplopen tot 3,65 miljoen euro. Castro is afkomstig van de voormalige club van Lionel Messi, Newell’s Old Boys, momenteel koploper in de Argentijnse Super Liga.

Daar staat zijn teller op negen goals en zeven assists in 51 duels. Sinds half juni hij niet meer in actie, omdat hij op weg leek naar Eintracht Frankfurt. Maar dan trok de club uit de Bundesliga alsnog de stekker uit de onderhandelingen. Castro is tweevoetig, scoort behoorlijk vlot en is ook dribbelvaardig. Hij is de zesde Zuid-Amerikaan in de Genkse spelerskern, de zevende Spaanstalige.