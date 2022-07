“Ze zei ja”: populair muzikaal duo Suzan en Freek verloofd

Het huwelijksaanzoek van Freek kwam er een week geleden in Berlijn, staat te lezen bij de foto op Instagram. “Ze zei JA”, schrijft hij erbij. Op de foto erbij zie je de twee stralen van geluk en zie je ook de gouden ring van de zangeres.

Suzan en Freek werden in ons land bekend met hits als Als het avond is en Blauwe dag en namen ook deel aan het jongste seizoen van VTM-programma Liefde voor muziek. Daarin zat ook Camille Dhont, die er een vriendschap opbouwde met de twee. Zij was er dan ook als de kippen bij om hen te feliciteren. “Proficiat”, schrijft ze in hoofdletters met een hoop hartjes erbij.