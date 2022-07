Braziliaanse aanvaller verlaat Lommels oefenkamp in Manchester, Portugees avontuur lonkt

Lommel SK verliest deze zomer opnieuw een belangrijke speler. Arthur Sales (20) verliet maandag het trainingskamp van Lommel SK. De Braziliaanse aanvaller nam in Manchester een vlucht naar Portugal om er eerstdaags zijn medische en fysieke proeven af te leggen. Er ligt een huurcontract van één jaar klaar bij FC Paços de Ferreira. De Portugese eersteklasser bood meer dan reeksgenoot Maritimo. Sales was vorig jaar goed voor acht doelpunten en twee assists. De aanvaller kwam vorige zomer over van het Braziliaanse Vasco da Gama voor drie miljoen euro en ligt nog tot 2026 onder contract in Noord-Limburg. (svc)