Carrefour roept keukengerei van huismerk terug

Volgens Carrefour is de wettelijke norm overschreden “van migratie van primaire aromatische aminen in levensmiddelen”. Als dergelijke chemische stoffen migreren naar of vrijkomen in voedsel, kan dat “op lange termijn een gezondheidsrisico inhouden voor de consument”.

Carrefour vraagt het product niet te gebruiken en het terug te brengen naar een filiaal voor een terugbetaling.