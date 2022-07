29-jarige alpinist verongelukt op Zwitserse berg Weisshorn

Een Zwitserse alpinist heeft zaterdag het leven gelaten op Weisshorn, een 4.500 meter hoge berg in Zwitserland. De 29-jarige man was bezig aan de afdaling, toen hij 600 meter naar beneden viel. Zijn teamgenoot heeft nog de hulpdiensten gealarmeerd, maar zij konden enkel het overlijden vaststellen. Dat laat de politie van het kanton Wallis, in het zuidwesten van het land, maandag weten in een persbericht.