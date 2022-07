Mysterieuze ziekte in Tanzania blijkt “rattenziekte” te zijn

In de regio Lindi zijn twintig gevallen vastgesteld. Daarom stuurden de autoriteiten een team van artsen en deskundigen ter plaatse om de ziekte te onderzoeken.

De minister van Volksgezondheid Ummy Mwalimu, die een bezoek bracht aan de regio, zei maandag dat de ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die wordt uitgescheiden door wilde dieren, zoals ratten of vossen. Mensen kunnen vervolgens besmet geraken via water of voedsel dat besmet is met de urine van de dieren.

“Het goede nieuws is dat deze ziekte te voorkomen en te behandelen is”, verklaarde de minister nog, die de bevolking opriep om de kalmte te bewaren.

Hersteld

De meeste besmette personen zijn ondertussen hersteld van de ziekte. De patiënten hadden symptomen als neusbloedingen, koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. Twee van hen zitten nog in isolatie.

De patiënten testten allemaal negatief op ebola, COVID-19 en het margburgvirus, een zeldzame, maar zeer besmettelijke ziekteverwekker.

Leptospirose wordt ook wel de rattenziekte of modderkoorts genoemd. De infectie kan in extreme gevallen organen als lever, nieren en hersenen aantasten, met mogelijk fatale gevolgen.